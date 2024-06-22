Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.
“Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції Олександр Чехун отримав тяжкі поранення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронець помер дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги.
“Колектив Національної поліції України схиляє голови у жалобі з приводу загибелі колеги. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра”, — наголосили у Нацполіції.
За даними Нацполіції, чоловік розпочав службу у 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення “Херсон” та батальйоні поліції особливого призначення.
У 36-річного чоловіка залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.
- У Вовчанську окупанти обстріляли автомобіль поліції під час евакуації: загинув поліцейський (відео)
- На Вінниччині попрощалися із поліцейським, якого розстріляли 20 квітня
- На Херсонщині росіяни вдарили по ремонтній бригаді