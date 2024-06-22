У Херсонській області ворожий безпілотник атакував блокпост поліції. Внаслідок атаки загинув 36-річний правоохоронець — він дістав тяжкі поранення і помер дорогою до лікарні.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

“Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції Олександр Чехун отримав тяжкі поранення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронець помер дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги.

“Колектив Національної поліції України схиляє голови у жалобі з приводу загибелі колеги. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра”, — наголосили у Нацполіції.

За даними Нацполіції, чоловік розпочав службу у 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення “Херсон” та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного чоловіка залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.