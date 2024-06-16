У Херсонській області російські війська напали на бригаду, яка займалася ремонтом газопроводу, в результаті чого один з робітників отримав поранення.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

У Херсонській області російські військові атакували ремонтну бригаду, яка відновлювала газопровід у одному з населених пунктів.

В результаті обстрілу постраждав чоловік 47 років, отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Інформацію про це оприлюднила Херсонська обласна державна адміністрація в месенджері Телеграм.

Потерпілому була надана медична допомога в медичному закладі, він буде продовжувати лікування на амбулаторній основі. За останню добу, війська РФ обстріляли сім населених пунктів Херсонщини, завдаючи пошкоджень газопроводу та будинків.