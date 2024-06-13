Про це у Telegram повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Київській області.
“Станом на 07:00 13 червня — триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.
У ніч проти 12 червня РФ атакувала ракетами та безпілотниками Київ та Київську область. Є пошкодження через падіння уламків у двох районах регіону. Зокрема, виникла пожежа на промисловому об’єкті.
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