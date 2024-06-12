Про це інформує поліція Київщини.

“Поліцейські Київщини застерігають мешканців області про небезпечні знахідки після чергового обстрілу. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху”, — йдеться у повідомленні.

Тож правоохоронці радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Як повідомляє видання Defense Express, ймовірно, це уламок крилатої ракети Х-101, яку запускає стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС. Такі уламкові боєприпаси призначені для ураження легкої техніки на відкритих майданчиках, а також проти живої сили. Зокрема, у боєприпасах може бути встановлена система автоматичного підриву за таймером, який спрацьовує через певний час.