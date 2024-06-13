Про це у Фейсбуці повідомляє командування Сил спецоперацій.

Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах.

По ворожій цілі оператори завдали вогневого ураження однією із новітніх розробок, яка надійшла на озброєння ССО.

У результаті влучної роботи станція Р-416ГМ уражено. Відтак – порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії РФ.

Як зазначили у Силах спецоперацій, ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.