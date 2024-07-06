У Броварах Київської області відкрився центр рекрутингу української армії, який став другим в області та 26-м в Україні. В центрі доступно понад десять тисяч вакансій в різні підрозділи сил оборони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова на сторінці у Facebook.

Зазначається, що прийти до центру та рекрутуватися можна навіть із повісткою про уточнення даних. При цьому спеціально навчені рекрутери супроводжують людину, яка долучається до сил оборони, на всіх етапах рекрутингу.

“Незалежно від того, де людина зареєстрована, вона може прийти до центру рекрутингу. Тут не перевіряють документів, не роздають повісток, а лише допомагають знайти себе в силах оборони”, — зауважила Калмикова.

Новий центр рекрутингу працює за адресою: Бровари, вул. Героїв України, 18, у приміщенні ЦНАПу. Завітати туди можна по буднях: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, а в п’ятницю з 8:00 до 15:45.

Як зазначила заступниця міністра оборони, загалом до кінця року буде функціонувати близько 40 таких центрів в усіх регіонах України.