Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.
Там розповіли, що працівник військкомату, на якого скоїли напад, брав участь у бойових діях на Миколаївщині у березні 2022 року, але після того, як отримав поранення, його перевили до служби в районному ТЦК на Львівщині.
17 червня працівник військкомату виконував свої службові обов’язки. Під час його роботу на нього скоїли напад — невідомий вдарив військового важким тупим предметом по голові. Постраждалого доправили до лікарні. Нападника затримали.
“Звертаємося до всіх військовозобов’язаних громадян України. Не маєте сміливості приєднатися до ЗСУ – майте хоча б совість і лице про це мовчати. Не маєте розуму мовчати – не смійте піднімати руку на наших героїв!” — закликали у Львівському обласному ТЦК та СП.
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