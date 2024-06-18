У місті Яворів Львівської області працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання службових обов’язків вдарили важким тупим предметом по голові.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Там розповіли, що працівник військкомату, на якого скоїли напад, брав участь у бойових діях на Миколаївщині у березні 2022 року, але після того, як отримав поранення, його перевили до служби в районному ТЦК на Львівщині.

17 червня працівник військкомату виконував свої службові обов’язки. Під час його роботу на нього скоїли напад — невідомий вдарив військового важким тупим предметом по голові. Постраждалого доправили до лікарні. Нападника затримали.