У Київській області триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, яка почалася внаслідок російського обстрілу 12 червня.

Про це повідомила речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі “Українській правді”.

Рятувальники третю добу гасять вогонь. Станом на 14 червня загоряння локалізовано, розповсюдження пожежі немає. Рятувальники ДСНС працюють на охолодження, зазначила Рубан.

Усього на місці залучено 232 пожежники та 76 одиниць техніки.

12 червня у Київській області внаслідок падіння уламків під час комбінованої російської атаки виникли пожежі у двох районах, в одному — загорілося промислове підприємство, в іншому — склад, повідомляли в ОВА.

13 червня пожежу гасили 249 людей особового складу, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги, повідомляли у ДСНС.