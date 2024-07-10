У четвер, 11 липня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський планують провести зустріч на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомляє прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

“У четвер вдень президент Байден зустрінеться із президентом України Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України, оскільки вона продовжує захищатися від російської агресії”, — заявила посадовиця.

Вона зазначила, що зустріч почнеться о 13:30 у конвенційному центрі, де проходять сесії НАТО, і відбудеться перед засіданням Ради НАТО-Україна.

Карін Жан-П’єр наголосила, що це буде третя зустріч президентів за останні тижні після їхніх попередніх зустрічей у Франції та на саміті G7 в Італії.