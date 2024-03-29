"Адміністрація річкових портів" звернулася до Закарпатської обладміністрації із запитом про виділення земельної ділянки.

Про це повідомила пресслужба обласної адміністрації.

Мультимодальний термінал – це виробничо-перевантажувальний комплекс, який використовується для навантаження, розвантаження, зберігання вантажів. Він може бути розташований на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів.

Ідеться про те, що завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

«Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об’єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни і нашого краю зокрема важко переоцінити. Вивчаємо документальну базу, проблемні питання, комунікуємо з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проєкту», – зауважив заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Ідея українського річкового порту на Тисі обговорювалась на початку 2010-х років.

На сайті Дунайської стратегії повідомляється, що у 2018 році Україна знову запропонувала розглянути можливість будівництва річкового порту на стику кордонів з Угорщиною і Словаччиною.