Путін прагне знищити існування України як незалежної країни та втягнути НАТО у війну, але Німеччина ніколи цього не допустить, зазначила Анналена Бербок.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Tagesschau.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що диктатор Володимир Путін рухається до воєнного конфлікту з НАТО, але Захід цього ніколи не допустить.

За її словами, метою Путіна було і залишається руйнування існування України як незалежної країни, а також втягування у війну НАТО.

“Але федеральний уряд ніколи цього не допустить. Путін недоступний для аргументів та закликів до людяності“, – сказала Бербок.

Вона зазначила, що глава Кремл не відкритий для аргументів, закликів до людяності й не бажає вести переговори.