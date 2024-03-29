Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Tagesschau.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що диктатор Володимир Путін рухається до воєнного конфлікту з НАТО, але Захід цього ніколи не допустить.
За її словами, метою Путіна було і залишається руйнування існування України як незалежної країни, а також втягування у війну НАТО.
“Але федеральний уряд ніколи цього не допустить. Путін недоступний для аргументів та закликів до людяності“, – сказала Бербок.
Вона зазначила, що глава Кремл не відкритий для аргументів, закликів до людяності й не бажає вести переговори.
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