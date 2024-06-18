Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За словами російського чиновника, “внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами”.
Ростовський губернатор каже, що попередньо жертв в результаті події немає, пожежники намагаються загасити відкрите полум’я.
“Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС”, — написав він.
За даними росЗМІ та телеграм-каналів, перед загорянням резервуара з нафтопродуктами місцеві жителі чули п’ять вибухів.
Вже вранці упресслужбіМНС Росії заявили, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області в Азовському районі становить 5 тисяч кубічних метрів. Також в повідомленні міністерства вказується, що до місця пожежі направили пожежний поїзд.
“У гасінні залучені 73 спеціалісти та 21 одиниця техніки. Постраждалих немає”, — йдеться у повідомленні.
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