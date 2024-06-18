Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За словами російського чиновника, “внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами”.

Ростовський губернатор каже, що попередньо жертв в результаті події немає, пожежники намагаються загасити відкрите полум’я.

“Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС”, — написав він.

За даними росЗМІ та телеграм-каналів, перед загорянням резервуара з нафтопродуктами місцеві жителі чули п’ять вибухів.