Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
“У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі “Шахеди” збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, окупанти запускали безпілотники з району російського міста Приморсько-Ахтарськ.
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