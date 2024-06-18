Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

“У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі “Шахеди” збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях”, — йдеться у повідомленні.