Зеленський заявив на пресконференції, що якщо Росія прийме участь у другому Саміті миру, це буде свідчити про її бажання завершити війну.

Про це Зеленський розповів на пресконференції після завершення Саміту миру.

Під час пресконференції після Глобального саміту миру у Бюргенштоку, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська присутність на саміті може свідчити про їхню готовність завершити війну.

Президент України зазначив, що Росія може розпочати мирні переговори навіть завтра, але лише якщо вони вийдуть з наших законних територій. Він підкреслив, що це є просто повага до Статуту ООН. Однак, за його словами, очевидно, що Росії не цікавий справедливий мир.

“Вважаю, що зараз ситуація стабілізувалась завдяки нашим воїнам. Також вважаю, що найближчим часом завдяки нашим партнерам буде посилення наших воїнів і будуть відповіді загарбникам на полі бою”, – запевнив Президент.

За словами глави Української держави, наша мета зараз – запобігти успіху Росії в її наступальних діях на Харківщині.