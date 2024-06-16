У неділю, 16 червня, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що якщо Росія не погодиться на умови прийняті міжнародною спільнотою на Саміті миру у Швейцарії, то світові країни змусять її здатися.

Про це вона заявила під час свого виступу на Глобальному саміті миру у швейцарському місті Бюргеншток.

“Захищати Україну – означає обʼєднати усі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з цими умовами, то ми змусимо її здатися”, – наголосила Мелоні.

Прем’єрка Італії зауважила, що агресія проти держави та миру в Україні не означає, що вона повинна здатися й прийняти умови, нав’язані російським президентом Володимиром Путіним.

“Це не так. Ставити такі умови це дуже неправильно. Треба розвіяти наративи путінської пропаганди”, – закликала Джорджія Мелоні.

Вона додала, що Італія допомагатиме Україні й надалі “дивитися у майбутнє”. Звернувшись до президента України Володимира Зеленського Мелоні запевнила в тому, що її країна робитиме все можливе, аби зробити майбутнє безпечним.

“Президент Володимир Зеленський, ви можете розраховувати на нас скільки буде потрібно в наших зусиллях. Ми робимо все можливе, що залежить від нас, щоб зробити наше майбутнє безпечним”, – сказала Мелоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в межах Саміту миру запевнив, що Саміт миру у Швейцарії не розглядав альтернативні Формули миру, а був зосереджений на українській Формулі миру, яку представив президент України.