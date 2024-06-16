На тлі Саміту миру у Швейцарії Україна добивається саме сталого миру через поразку Росії, а не тимчасового фіктивного перемир’я – навіть якби воно означало припинення бойових дій уже завтра.

Про це написав радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі.

Він вважає, що наразі не існує гарантій, які б завадили Росії поновити бойові дії в будь-який момент після укладення фіктивного перемир’я. До того ж, Подоляк впевнений, що саме так і вчинить РФ, якщо не буде покарана за масові злочини та руйнацію міжнародного права.

“РФ, безумовно, одержить стратегічну перевагу. Поводитиметься на глобальних ринках ще більш зухвало. Точно сформує активну мережу країн-провокаторів, які почнуть більш активно дестабілізувати регіони. Кремль також використає цей час для переозброєння й підготовки до нового етапу агресії чи агресій”, – припускає радник ОП.

За його словами, тимчасове перемир’я абсолютно зафіксує окупацію з боку РФ частини українських земель і затвердить у світовому порядку право агресора на анексію територій військовим шляхом.

“Це буде вкрай насичена мілітарна зона. А «право сильного» і «право на загарбницьку війну» стануть ключовими елементами зовнішньої політики”, – наголошує політик.

Подоляк впевнений, що обов’язковою умовою перемир’я буде відмова України від вступу до НАТО, оскільки це дасть Росії “надію та можливість утримувати Україну у своїй орбіті впливу”.

“І це позбавляє будь-якого сенсу такі концепції, як «суверенітет» та “суб’єктність”. Це абсолютний нонсенс для сучасного світу”, – додав Подоляк.

Радник голови ОП переконаний, що справжнє відновлення України (території, інфраструктури, якості життя громадян) можливе лише за умови повернення контролю над територіями.

“Тимчасове припинення бойових дій не зупинить страждання мільйонів українців, які залишаються під окупацією, не дасть біженцям мотивацію повернутися з-за кордону, не зможе привабити інвесторів. Ще раз: мільйони громадян, у яких просто зараз Росія краде майно, житло, бізнеси, не зможуть повернутися. Слід пам’ятати, що справжній мир не може бути досягнутий ціною поступок агресору, які лише розпалюють його апетит. Інакше – тільки шлях до катастрофи…”, – резюмує Подоляк.