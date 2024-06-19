Пропозицій щодо підвищення податків, зокрема військового збору, очікують від уряду найближчим часом. З огляду на ситуацію, вони будуть радикальними.

Про це в коментарі Еспресо сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

Говорячи про те, наскільки реальними є чутки про підвищення військового збору й податку на додану вартість, Гетманцев зауважив, що таких пропозицій від Кабміну очікують уже найближчим часом.

“Ми з вами неодноразово чули від міністра фінансів, міністра оборони інформацію про те, що в бюджеті є певне недофінансування військових видатків. Це недофінансування вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це дуже великі гроші, які не можна закумулювати точковими рішеннями або, скажімо, за кошт детінізації навіть, бо ресурс від детінізації вже використовується. У нас вже є перевиконання бюджету, але цей ресурс не зіставний з тими потребами, які є. Яким чином покрити ці видатки, ми очікуємо позицію від Кабінету Міністрів”, – сказав він.

Гетманцев додав, що ситуація є доволі серйозною.

За його словами, зважаючи на серйозність ситуації, очікується надходження радикальних пропозицій найближчим часом. Хоча сам Гетманцев не може передбачити конкретний зміст цих пропозицій, проте він розуміє, що вони будуть важливими.