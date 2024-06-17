Збір ЄСВ відстає від плану на 8,5 млрд грн через зростання неформальної зайнятості чоловіків, що є додатковим негативним чинником у виконанні плану надходжень ЄСВ.

Про це заявив голова парламентського комітету з податків та фінансів.

За січень–травень, план надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який є основним джерелом доходів Пенсійного фонду, не був виконаний. У частині ЄСВ, яка призначена для пенсійного страхування, план не був виконаний на 3,7% (недобір 7,2 млрд грн).

У частині ЄСВ, яка призначена для соціального страхування в разі втрати працездатності, план не був виконаний на 8,7% (недобір 1,3 млрд грн).

За перші два місяці поточного року в Україні виник розрив у державному бюджеті через зменшення витрат на оплату праці, що було спричинено недостатнім зовнішнім фінансуванням. Також, посилення неофіційного працевлаштування серед чоловіків може негативно вплинути на виконання плану щодо єдиного соціального внеску.

Держава є найбільшим платником цього внеску, включаючи зарплати бюджетників та військових. Загалом, доходи Пенсійного фонду України за період січень-травень зросли на 8,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.