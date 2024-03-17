Про те, що автомобіль належить Геннадію Вацаку, написало видання NaПарижі.
Журналісти також повідомили, що це не єдине авто преміум-класу в автопарку Вацака, наприклад у перший рік війни нардеп придбав авто Lamborghini Urus.
“Це далеко не перший розкішний авто Вацака, в гаражі якого є й інший Роллс-Ройс, Астон Мартін, Lamborghini, Bentley, Мерседеси тощо”, — пише видання
Видання також зазначило, що на більшості розкішних авто депутата встановлені номерні знаки «0001», втім на новому Роллс-Ройсі доволі просте поєднання цифр.
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