Мова йде про Rolls-Royce Spectre за $610 000. Перший електромобіль цієї моделі привезли до України в листопаді 2023-го, проте невдовзі його вже купили та поставили на облік.

Про те, що автомобіль належить Геннадію Вацаку, написало видання NaПарижі.

Журналісти також повідомили, що це не єдине авто преміум-класу в автопарку Вацака, наприклад у перший рік війни нардеп придбав авто Lamborghini Urus.

“Це далеко не перший розкішний авто Вацака, в гаражі якого є й інший Роллс-Ройс, Астон Мартін, Lamborghini, Bentley, Мерседеси тощо”, — пише видання

Видання також зазначило, що на більшості розкішних авто депутата встановлені номерні знаки «0001», втім на новому Роллс-Ройсі доволі просте поєднання цифр.