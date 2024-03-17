Про смерть колишьного державного діяча повідомив депутат Микола Княжицький у дописі на своїй сторінці у Facebook

Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою.

Сам діяч був соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка, а також виступав із критикою політики Володимира Зеленського.

Хто такий і чим запам’ятався?

Політична кар’єра

Геннадій Геннадійович Москаль народився 11 грудня 1950 року в с. Задубрівка, що на Чернівеччині. Після строркової служби в ЗС СРСР почав працювати в органах внутрішніх справ. За цей час Геннадій Москаль зробив блискавичну кар’єру від інспектора до заступника міністра внутрішніх справ України, генерала-лейтенанта міліці.

З 1995 по жовтень 1997 обіймав посаду начальника управління Міністерства внутрішніх справ України у Закарпатській області. А вже з червня 2001 Геннадій Геннадійович був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Після цього – голова Державного комітету у справах національностей та міграції.

З лютого 2005 року – заступник міністра внутрішніх справ України – начальник кримінальної міліції. Працював під керівництвом глави МВС Юрія Луценка, за каденції якого пішов у відствку. Того ж дня його було призначено головою Луганської обласної державної адміністрації, де він пропрацював близько пів року.

9 січня 2007 року указом президента було призначено заступником голови Служби безпеки України. Восени того ж року на дострокових парламентських виборах став народним депутатом України від блоку Наша Україна – Народна самооборона (№ 41 в списку).

Також на момент виборів-2007 Москаль був президентом столичної юридичної компанії “Правозахист”

З грудня 2012 р. – народний депутат України VII скликання від партії Батьківщина (№32 у виборчому списку). Перший заступник голови комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Указом президента України Петра Порошенка №736 від 18 вересня 2014 року Геннадія Москаля було призначено головою Луганської облдержадміністрації.

З 15 липня 2015 р. Геннадій Геннадійович знову обіймає посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації. А вже 11 червня 2019 року указом Президента Володимира Зеленського Москаля було звільнено з цієї посади.

Епатажні вислови

Також Геннадій Москаль відомий своїми епатажними висловами, які в народі вже встигли стати крилатими.

Ось слова Геннадія Геннадійовича, пов’язані із ситуацією, коли він не пустив вантажівки з алкоголем, що направлялись у напрямку осередку сепаратистів:

Якщо ви годуєте терористів, значить ви заодно з ними. Влаштували мені вчора бунт, погрози всякі… Х*й я начхав на ваші погрози, пішки ходитимете з того й з іншого боку. А пиво… Сечу нехай п’ють. Хотіли референдум? Нехай їм і забезпечують

А ось у цьому фрагменті Геннадій Москаль, даючи інтерв’ю Gazeta.ua, коментує ситуацію в Луганській області станом на листопад 2014 р.

Старше покоління — «бабушки» — не підлягає перевихованню. Вони перші на виборах і референдумах чи на мітингах з криками «Новоросія» і «Расєя». Їм треба Мойсея, який би їх 40 років поводив по луганських степах

А в цитаті, наведеній нижче, Москаль пояснює місцевим прихильникам сепаратистів на Донеччині, хто почав війну на Донбасі:

Не сотвори собі кумира – написано в Біблії. Створили? Ось помилуйтеся на наслідки. “Партія регіонів” підпалила Донбас і ось ці ваші п**ри, вибачте, втекли першими з районної ради, де вони є?

Геннадій Москаль часто не добирав слів, чітко демонструючи свою позицію, не зважаючи на телекамери, опонентів і прямі ефіри.

У ранішезгаданому дописі Миколи Княжицького автор також зазначає:

Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо, 5 каналу.