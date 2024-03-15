Журналісти виявили кілька дорогих квартир та земельних ділянок під Києвом у деклараціях родичів директора Київського метрополітену.

Про це повідомляє Bihus.Info.

У відповідь на це мер Києва Віталій Кличко оголосив про намір відсторонити Брагінського від виконання обов’язків. Сам Брагінський входить до партії Кличка “Удар”.

Директором метрополітену Брагінський працює вже 10 років.

В результаті розслідування стало відомо про значні статки родичів Брагінського. Зокрема в декларації матері виявили 2 мільйони гривень, які вона передала сину, а також дві квартири, які отримала у січні 2024 року.

Також Віктор Брагінський, нібито, продав власній сестрі Ганні, земельну ділянку за ціною в 10 разів вище за ринкову, в результаті чого отримав 2 млн грн доходу.

Дружина Брагінського, Ольга, володіє двокімнатною квартирою поруч з квартирою самого директора метрополітену, а також дачею у Козині, земельна ділянка під якою має ринкову вартість близько 760 тисяч доларів. Ольга повідомила, що її колишній чоловік, Віктор, розлучився з нею ще у 2013 році, а квартири поруч купували для забезпечення спільних дітей.

Брагінський відмовився спілкуватися з журналістами, але надіслав відповідь на запит, де зазначив, що розійшовся з дружиною ще у 2013 році.

Після публікації розслідування мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відсторонить Брагінського від обов’язків директора метрополітену, або він сам напише заяву на звільнення.

“Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене”, — сказав мер Києва.