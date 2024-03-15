Про це повідомляє Bihus.Info.

У відповідь на це мер Києва Віталій Кличко оголосив про намір відсторонити Брагінського від виконання обов’язків. Сам Брагінський входить до партії Кличка “Удар”.

Директором метрополітену Брагінський працює вже 10 років.

Віктор Брагінський

В результаті розслідування стало відомо про значні статки родичів Брагінського. Зокрема в декларації матері виявили 2 мільйони гривень, які вона передала сину, а також дві квартири, які отримала у січні 2024 року.

Також Віктор Брагінський, нібито, продав власній сестрі Ганні, земельну ділянку за ціною в 10 разів вище за ринкову, в результаті чого отримав 2 млн грн доходу.

Дружина Брагінського, Ольга, володіє двокімнатною квартирою поруч з квартирою самого директора метрополітену, а також дачею у Козині, земельна ділянка під якою має ринкову вартість близько 760 тисяч доларів. Ольга повідомила, що її колишній чоловік, Віктор, розлучився з нею ще у 2013 році, а квартири поруч купували для забезпечення спільних дітей.

Брагінський відмовився спілкуватися з журналістами, але надіслав відповідь на запит, де зазначив, що розійшовся з дружиною ще у 2013 році.

Після публікації розслідування мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відсторонить Брагінського від обов’язків директора метрополітену, або він сам напише заяву на звільнення.

 “Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене”, — сказав мер Києва.

 

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