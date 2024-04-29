Олексій Гончаренко заявив, що через ідею обмежити в Україні соцмережу Telegram, за що виступала зокрема й організація Детектор Медіа, тепер не працюють важливі боти.

Про це Гончаренко написав у своєму Telegram.

За словами депутата, Детектор Медіа очолили ідею заборонити Telegram.

“От наприклад є така організація Детектор Медіа. Ви можете знати їх по серйозній популярності в Фейсбуці. Там буває іноді пости на 11 лайків, звісно більшість 4 лайки, але все ж таки раз на рік і 11 виходить”, – висловився Гончаренко.

Він додав, що на фоні закликів до блокування месенджера в Україні, тепер не працюють боти, які дуже допомагали в Україні.

“Вони ж зараз те ж саме зроблять і зі Старлінком. Будуть бігати і кричати, що його треба заблокувати на окупованих територіях, далі Маск заблокує його на лінії фронту. І ми залишимось без звʼязку”, – припустив він.

Нагадаємо, що 28 квітня Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони. Повідомляли, що не працюють такі боти: Єворог, офіційні боти ГУР та СБУ, бот-координатор з півдня України, бот ППО для відстеження шахедів.

Наразі заблоковані ресурси відновили роботу.

Засновник Telegram Павло Дуров також зазначав, що Apple вимагає від Telegram заблокувати ряд каналів для українських користувачів