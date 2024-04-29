Про це Гончаренко написав у своєму Telegram.
За словами депутата, Детектор Медіа очолили ідею заборонити Telegram.
“От наприклад є така організація Детектор Медіа. Ви можете знати їх по серйозній популярності в Фейсбуці. Там буває іноді пости на 11 лайків, звісно більшість 4 лайки, але все ж таки раз на рік і 11 виходить”, – висловився Гончаренко.
Він додав, що на фоні закликів до блокування месенджера в Україні, тепер не працюють боти, які дуже допомагали в Україні.
“Вони ж зараз те ж саме зроблять і зі Старлінком. Будуть бігати і кричати, що його треба заблокувати на окупованих територіях, далі Маск заблокує його на лінії фронту. І ми залишимось без звʼязку”, – припустив він.
Нагадаємо, що 28 квітня Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони. Повідомляли, що не працюють такі боти: Єворог, офіційні боти ГУР та СБУ, бот-координатор з півдня України, бот ППО для відстеження шахедів.
Наразі заблоковані ресурси відновили роботу.
Засновник Telegram Павло Дуров також зазначав, що Apple вимагає від Telegram заблокувати ряд каналів для українських користувачів
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