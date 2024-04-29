Раніше заблоковані, зокрема офіційні боти, запрацювали в Telegram.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог»”, — зазначили в центрі.

Там попередили, що “ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати дані користувача”.

Для перевірки ботів в центрі порекомендували скористатися інструментом за посиланням:dovidka.info/botcheker.

Отже, відновив роботу «Головний бот розвідки» . Як повідомляли раніше у ГУР, його запустили для зв’язку з жителями окупованих територій.

Туди можна було повідомити про розташування ворожих штабів, скупчення техніки, розміщення РЕБ та протиповітряної оборони, переміщення армії та дислокацію вищого військового керівництва російських сил.

Серед знов доступних ботів для звʼязку є інструмент від СБУ . Туди можна повідомити про рух російської техніки та ДРГ.

Також запрацював «єВорог» від Мінцифри зі схожим призначенням — збір інформації про техніку чи особовий склад військ РФ з прив’язкою до геолокації.