Через месенджер Telegram росіяни запустили фейк нібито від Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини. Однак це не відповідає дійсності.

Про це пише пресслужба ДСНС.

“Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення “евакуації” з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли”,— йдеться у повідомленні.

Натомість пресслужба відомства заявляє, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в країні й закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

“ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!” — наголошується у повідомленні.

Раніше ворог поширював дезінформацію серед мешканців Сумщини. Йшлося нібито про підготовку російського наступу в Сумській області. У такий спосіб росіяни намагалися виправдати свої терористичні удари по населених пунктах Сумщини та посіяти паніку серед мешканців, щоб змусити якомога більше цивільних українців виїхати з прикордонних регіонів України. Насправді наразі РФ не має достатніх резервів для наступу на Сумщині, наголошували в ДСНС України.