Про це пише пресслужба ДСНС.
“Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення “евакуації” з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли”,— йдеться у повідомленні.
Натомість пресслужба відомства заявляє, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в країні й закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.
“ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!” — наголошується у повідомленні.
Раніше ворог поширював дезінформацію серед мешканців Сумщини. Йшлося нібито про підготовку російського наступу в Сумській області. У такий спосіб росіяни намагалися виправдати свої терористичні удари по населених пунктах Сумщини та посіяти паніку серед мешканців, щоб змусити якомога більше цивільних українців виїхати з прикордонних регіонів України. Насправді наразі РФ не має достатніх резервів для наступу на Сумщині, наголошували в ДСНС України.
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