28 квітня керівництво платформи Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема заблоковано й "Головний бот розвідки".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами ГУР, боти заблоковані необґрунтовано всупереч правилам та заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало. Проте, незважаючи на блокування бота, персональні дані в безпеці.

В розвідці попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональних даних.