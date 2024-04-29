Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
За словами ГУР, боти заблоковані необґрунтовано всупереч правилам та заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало. Проте, незважаючи на блокування бота, персональні дані в безпеці.
В розвідці попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональних даних.
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