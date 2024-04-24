Засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що будуть застосовані обмеження щодо телеграм-каналів, розрахованих на користувачів з України, на які скаржилися з Apple.

Про це Павло Дуров повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що у лютому 2022 року пропонував обмежити Telegram-канали у Росії та Україні, тому що «їх використовували для військової пропаганди».

“Однак і наші українські, і російські користувачі категорично виступили проти обмежень, ставлячи на перше місце свободу доступу до інформації, навіть упередженої. Я підтримав вибір наших користувачів”, – написав Дуров.

Крім цього він повідомив, що Telegram блокує акаунти та ботів, які здійснюють збір координат для завдання ударів або публікують особисті дані людей із закликами до насильства проти них.

Щодо загальних каналів з новинами, то засновник додатку зазначив, що отримує офіційні листи від Apple, в яких вказується, що певних змін не уникнути для користувачів з українськими SIM-картами.