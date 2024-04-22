Працівникам воєнної розвідки не можна мати Telegram або інші соціальні мережі. Буданов також висловив думку з приводу ідеї блокувати мережу.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розказав у інтерв’ю ВВС.

«Ні, абсолютно», – зазначив Буданов у відповідь на питання, чи розвідникам взагалі можна мати Telegram або інші соцмережі.

Він повідомляє, що анонімні Telegram-канали є проблемою для України. На його думку, месенджер набув статусу медіа, тому потрібно хоча б на законодавчому рівні врегулювати це питання, щоб було зрозуміло, “хто і за яким каналом стоїть”.

На запитання, чи може стати вирішенням цієї проблеми блокування анонімних Telegram-ресурсів, Буданов сказав, що тимчасово так. Проте, на його думку, авторів анонімних каналів варто змусити відкрито зареєструватися, що не буде вважатися тиском на пресу.

“Чому я вам це взагалі розповідаю? Ви ж представник журналістики. Ти дуже б зраділа, якби до вас прийшли і сказали: все, тепер з цього дня ти пишеш отак? Ну зрозуміло, це ненормально було б. Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально”, – відповів журналістці очільник ГУР.