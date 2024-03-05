За даними журналістів, нардеп виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Згодом журналіст “Української правди” Михайло Ткач заявив, що знайшов депутата на Лазуровому узбережжі Франції. Там Столар, як стверджували журналісти, орендував маєток.

Однак у декларації за 2022 рік згадки про цей маєток немає, проте є інформація про оренду квартири на майже 600 квадратних метрів у Монако. Апартаменти зі схожою площею коштують 130 тисяч євро на місяць.

Крім того родина Столара орендувала пентхаус в Об’єднаних Арабських Еміратах. Схожі за площею апартаменти в Дубаї коштують від 800 тисяч до 1 млн доларів на рік. Це 60-80 тисяч доларів на місяць.

Також вже колишня дружина депутата Інна Майструк у 2022-му стала власницею аж шести нових компаній в ОАЕ. Як випливає зі сайту і сторінок Linkedin обох дубайських ENSO, компанії розміщуються у хмарочосі Boulevard plaza 2. Ціна на оренду невеликого офісу в цій будівлі стартує від 300 тисяч доларів на рік.