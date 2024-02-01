Таку тезу висловив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю CNN.
Залужний наголосив, що 2024 року потрібно зосередитись на наступних напрямках:
- Створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами;
- Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування;
- Якнайшвидше опанувати нові бойові можливості.
“Ми вже маємо можливості знищити ворога і забезпечити існування державності”, — додав Головнокомандувач.