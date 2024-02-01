Таку тезу висловив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю CNN.

Залужний наголосив, що 2024 року потрібно зосередитись на наступних напрямках:

Створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами;

Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування;

Якнайшвидше опанувати нові бойові можливості.