Польща ініціювала подачу заявки на програму Nuclear sharing. Участь у проєкті передбачає розміщення американської ядерної зброї на своїй території. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Залевський зазначив, що для Польщі це стратегічно важливий крок, особливо для безпеки країни та стабільності в регіоні. Розміщення американської ядерної зброї може стати додатковим елементом стратегічного партнерства між Польщею та Сполученими Штатами. Також цей крок може відіграти важливу роль у забезпеченні обороноздатності НАТО в центрально-східній Європі.

“Ми говоримо про програму, яка називається Nuclear sharing. Це програма НАТО, але рішення і повний контроль над застосуванням ядерної зброї, яка, наприклад, розміщувалася б у Польщі, ухвалювали б американці. Звичайно, ця програма діє в Європі. У ній беруть участь Бельгія, Італія, Німеччина. І Польща заявила про свою готовність участі в цій програмі. І ця заява про готовність не була відкликана”, – повідомив Залевський.

Заступник міністра оборони Польщі наголосив, що цей крок демонструє рішучість Польщі стати активним учасником міжнародних зусиль щодо зміцнення колективної обороноздатності та забезпечення миру і стабільності у Європі.