Це випливає з даних Інституту Гайдара (Росія), повідомляє The Moscow Times.

Зазначено, що за підсумками першого кварталу до федеральної скарбниці надійшло лише 114 млрд руб. мит на експорт газу.

Порівняно з січнем-березнем 2023 року доходи від газового експорту просіли ще на 17%, або 24 млрд руб., а якщо порівнювати з тим же періодом 2022 року – впали в 4,4 раза.

У грошовому вираженні з поправкою на інфляцію відключення газу європейським клієнтам “Газпрому” позбавило скарбницю 418 млрд руб. квартальних доходів – суми, що дорівнює 1,9% національного ВВП і майже вдвічі перевищує річні бюджети великих російських регіонів.

Експортні доходи Росії від газу тим часом наблизилися до мінімальних значень за шість років доступної статистики Мінфіну: суми, що зіставляються, – трохи більш як 100 млрд руб. у середньому за квартал – скарбниця отримувала лише під час пандемії 2020 року, коли ціни на газ в Європі падали до мінімумів, а сховища були переповнені через відсутність попиту.

Відключивши постачання більшості європейських країн, “Газпром” втратив найбільший ринок збуту, зв’язки з яким вибудовувалися десятиліттями. Минулого року його експорт становив лише 69 млрд кубометрів і став найнижчим із 1985 року.