Фармацевтичний гігант вже зіткнувся з величезною кількістю позовів, поданих близькими тих, хто отримав серйозні захворювання або помер внаслідок ін’єкції, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що юристи, які представляють десятки колективних позовів, кажуть, що вартість деяких справ їхніх клієнтів може сягати 25 мільйонів доларів (42,5 млн манатів), і наполягають, що вакцина фармацевтичної фірми є дефектним продуктом.

Наголошується, що AstraZeneca у лютому визнала, що її вакцина може в дуже поодиноких випадках провокувати стан, званий тромбозом із синдромом тромбоцитопенії або TTS. Він може викликати у пацієнтів утворення тромбів, а також низьку кількість тромбоцитів, що в деяких випадках серйозно нашкодило тим, хто скористався вакциною, або навіть призвело до смерті.

Потенційне ускладнення було вказано як можливий побічний ефект з моменту випуску вакцини, але визнання AstraZeneca у лютому стало першим випадком, коли фармацевтичний гігант зробив це в суді, пише The Telegraph.