Посол України в Польщі Василь Зварич сподівається, що блокада кордону у двосторонніх відносинах з Польщею - це вже "назавжди перегорнута сторінка".

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, коментуючи Укрінформу розблокування дороги до останнього пункту пропуску на кордоні, де відбувався протест (“Гребенне – Рава Руська”).

Український дипломат сказав, що польські фермери припинили протест на підʼїзній дорозі до пункту пропуску “Гребенне – Рава Руська”, відтак рух через цей пункт пропуску відбувається в нормальному режимі. Таким чином, кордон повністю розблоковано, жоден пункт пропуску на сьогодні не заблокований.

“Вважаю, що послідовний діалог з польським урядом на найвищому і високому рівні, відкритість і конструктивний підхід міністерств сільського господарства України і Польщі, безпосереднє залучення до діалогу асоціацій фермерів двох країн і аргументовані звернення до фермерів дали свій результат”, – йдеться у повідомленні Зварича.

Він підкреслив, що стратегічне партнерство між Україною і Польщею “успішно пройшло ще один важливий тест на міцність”.

“І дуже сподіваюсь, що блокади кордону між нами – це сторінка, яку ми вже перегорнули назавжди”, – резюмував посол України в Польщі.

29 квітня у Держприкордонслужбі повідомили, що у пункті пропуску “Рава-Руська – Гребенне” після 10:00 відновився пропуск вантажного транспорту. Дозвіл польських фермерів на протест поблизу цього ПП діяв до 30 квітня.