Більша половина хворих з коронавірусом не мали інфекцій, які треба було лікувати антибіотиками.

Три чверті пацієнтів з Ковідом отримували лікування антибіотиками “про всяк випадок” – сказала в ефірі Суспільного лікарка сімейної медицини Вікторія Дубенюк.

За її словами, через неконтрольоване вживання антибіотиків віруси стають стійкими до них. Тому медицина потребує нових ліків, винайдення і вироблення яких коштує шалених коштів.

«Через цю антибіотикорезистентність у нас скоро не вистачить інструментів для боротьби з важкими інфекціями: зокрема це туберкульоз і сепсис».

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я застерегла від надмірного використання антибіотиків для лікування COVID-19.