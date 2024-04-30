Три чверті пацієнтів з Ковідом отримували лікування антибіотиками “про всяк випадок” – сказала в ефірі Суспільного лікарка сімейної медицини Вікторія Дубенюк.
За її словами, через неконтрольоване вживання антибіотиків віруси стають стійкими до них. Тому медицина потребує нових ліків, винайдення і вироблення яких коштує шалених коштів.
«Через цю антибіотикорезистентність у нас скоро не вистачить інструментів для боротьби з важкими інфекціями: зокрема це туберкульоз і сепсис».
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я застерегла від надмірного використання антибіотиків для лікування COVID-19.
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