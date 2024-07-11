НАТО продовжить підтримувати Україну на “незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції”, включаючи членство в НАТО.

Про це йдеться у декларації за підсумками саміту НАТО.

“Ми повністю підтримуємо право України обирати власний механізм безпеки та вирішувати власне майбутнє без зовнішнього втручання. Майбутнє України в НАТО. Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО”, — йдеться у тексті декларації.

Також НАТО підтвердив, що зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться й умови будуть виконані.

“Рішення НАТО та Ради Україна-НАТО, ухвалені на саміті, у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в НАТО”, — наголошується у декларації.

У тексті підсумкового комюніке підкреслюється, що члени НАТО продовжуватимуть підтримувати прогрес України, а також додаткові реформи демократії та сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн Альянсу продовжуватимуть оцінювати через адаптовану Річну національну програму.