Словаччина підтримує інтеграційні зусилля України щодо вступу до НАТО, однак розгляд цього питання буде можливе після закінчення війни

Про це заявив словацький президент Петер Пеллегріні перед зустріччю лідер держав НАТО у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

“Словаччина максимально підтримує інтеграційні зусилля України… та поділиться всіма своїми ноу-хау в реформах, але з іншого боку ми наполягаємо на тексті, який говорить, що відкрити питання про майбутнє членство в НАТО можна буде лише тоді, коли в Україні буде мир і не буде точитися військовий конфлікт, коли будуть виконані всі умови… і коли з цим погодяться всі члени Альянсу”, – сказав він.

На думку словацького лідера, членство України в НАТО є дуже далекою метою і зараз воно “передчасне й неможливе”. Водночас Пеллегріні визнав:

“Якби пала Україна, це була б дуже неприємна ситуація для всього східного флангу НАТО”.

Також президент Словаччини вітає рішення стосовно посилення українських систем протиповітряної оборони, проте в той час вказує, що це послаблює захист східного флангу Північноатлантичного альянсу.

“Наступні кілька одиниць ППО для України означає їх дефіцит для країн-членів НАТО. Словаччина, схоже, й надалі, залишається без надійної охорони повітряного простору”, – пояснив Пеллегріні додавши, що порушить питання “про виробничі можливості США і Європи” на зустрічі лідерів НАТО.

Президент Словаччини також повідомив, що його держава фінансуватиме пакет допомоги Києву від НАТО: Братислава зарахує ці видатки до тих 2% ВВП, які будуть спрямовані на оборону.