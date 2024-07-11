Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Reuters.
Зазначається, що представник НАТО в Україні також допомагатиме в роботі над реформами та іншими необхідними змінами. Крім того, в колі його обов’язків — звітування в Брюссель і новому командуванню у Вісбадені, яке створять для координації поставок військової техніки Україні та підготовки українських військ.
Очікується, що такі кроки допоможуть НАТО краще координувати свої дії та мають захистити довгострокову допомогу від правих сил у Європі, а також від Дональда Трампа, якщо той стане президентом США.
Нагадаємо, союзники у НАТО досягли згоди щодо фінансування військової допомоги Україні наступного року у розмірі 40 млрд євро. Офіційно це рішення має бути затверджене на саміті НАТО у Вашингтоні.
- США планують розмістити в Німеччині далекобійні ракети “Томагавк”
- США про збиття російських ракет з території Польщі: Ніхто не хоче ескалації війни
- Словаччина підтримує інтеграцію України в НАТО, але після закінчення війни