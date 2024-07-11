НАТО найближчими днями оголосить про створення нового військового командування в Німеччині, а також призначить високопоставленого представника в Києві для поглиблення відносин України з Альянсом.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Reuters.

Зазначається, що представник НАТО в Україні також допомагатиме в роботі над реформами та іншими необхідними змінами. Крім того, в колі його обов’язків — звітування в Брюссель і новому командуванню у Вісбадені, яке створять для координації поставок військової техніки Україні та підготовки українських військ.

Очікується, що такі кроки допоможуть НАТО краще координувати свої дії та мають захистити довгострокову допомогу від правих сил у Європі, а також від Дональда Трампа, якщо той стане президентом США.

Нагадаємо, союзники у НАТО досягли згоди щодо фінансування військової допомоги Україні наступного року у розмірі 40 млрд євро. Офіційно це рішення має бути затверджене на саміті НАТО у Вашингтоні.