Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не вважає застосування зброї Альянсу на території Росії ескалацією. Зокрема, йдеться і про винищувачі F-16.

Про це він заявив перед зустріччю міністрів оборони держав Альянсу в Брюсселі.

Відповідаючи на запитання, чи використовувала Україна вже західну зброю проти цілей на території Росії, Столтенберг сказав, що не може вдаватися в деталі.

Водночас він підтримує послаблення обмежень, оскільки це полегшило Україні захист права на самозахист.

“Має сенс дозволити Україні використовувати цю зброю, особливо проти військових цілей поблизу України. Це загарбницька війна, вони захищаються. Захищатися – це не ескалація”, – наголосив генсек НАТО.

Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.