Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан досягли домовленості стосовно України. Будапешт не братиме участі в майбутніх рішеннях Альянсу щодо України, але й не блокуватиме їх.

Про це повідомляють Barron’s та Bloomberg.

“Ніхто з угорських посадовців не братиме участі у цій діяльності [рішеннях НАТО щодо України], і жодні угорські кошти не будуть використані, щоб підтримувати Україну. Водночас прем’єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед”, — заявив Столтенберг.

Угорський лідер пояснив, що не виступає проти НАТО і залишається його “лояльним” членом. Проте “миротворче” бачення Будапешта щодо російсько-української війни не збігається з позицією союзників з блоку.

Генсек НАТО прийняв позицію Орбана, зазначивши, що важливо забезпечити можливість просування спільних зусиль НАТО, попри розбіжності в підходах окремих членів.