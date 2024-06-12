Про це повідомляють Barron’s та Bloomberg.
“Ніхто з угорських посадовців не братиме участі у цій діяльності [рішеннях НАТО щодо України], і жодні угорські кошти не будуть використані, щоб підтримувати Україну. Водночас прем’єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед”, — заявив Столтенберг.
Угорський лідер пояснив, що не виступає проти НАТО і залишається його “лояльним” членом. Проте “миротворче” бачення Будапешта щодо російсько-української війни не збігається з позицією союзників з блоку.
Генсек НАТО прийняв позицію Орбана, зазначивши, що важливо забезпечити можливість просування спільних зусиль НАТО, попри розбіжності в підходах окремих членів.
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