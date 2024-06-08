Зараз у Збройних силах України на всіх рівнях і у всіх родах військ жінкам дозволено навчатися і служити, обіймаючи будь-яку бойову посаду, а також навчатися на всіх спеціальностях. Жодного законодавчого бар'єра не має.

Про це заявила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор’єва під час панельної дискусії у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Водночас вона зауважила, що жінки та дівчата іноді не знають про свої можливості через недостатню профорієнтаційну роботу. Однак у рамках Міністерства оборони немає жодної заборони, запевнила радниця. Також Григор’єва додала, що наразі на деякі військові спеціальності є величезний конкурс.

Радниця командувача Сухопутних військ визнала, що є окремі випадки, коли конкретні командири не хочуть просування жінок на вищі керівні посади. У таких випадках дівчата та жінки можуть звертатися на гарячу лінію.

“Жінки-офіцери в нас були завжди й давно. Але не всі спеціальності були відкриті для жінок. У нас є прекрасні полковники-жінки… Вони є на офіцерських посадах і займають керівні посади, але не було, припустимо, бойових посад — тих же артилеристок, снайперок і так далі. Зараз це вже є, але відкрилося фактично з 2018 році, коли на законодавчому рівні були прийняті відповідні закони, потім підзаконні акти”, — уточнила Григор’єва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовослужбовиця ЗСУ, медикиня Аліна Сарнацька закликала жінок опановувати професію водійки вантажівок.