Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

За словами Лазуткіна, також дані оновили більше ніж 18 тис. громадян, які мешкають за кордоном.

У той же час, серед всіх людей, які оновили дані через “Резерв+”, 164 тисячі — це заброньовані.

Свої дані також внесли понад 153 тисячі призовників та 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

“Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком “Резерв+” уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина”, — повідомив Лазуткін.