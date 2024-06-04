Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.
За словами Лазуткіна, також дані оновили більше ніж 18 тис. громадян, які мешкають за кордоном.
У той же час, серед всіх людей, які оновили дані через “Резерв+”, 164 тисячі — це заброньовані.
Свої дані також внесли понад 153 тисячі призовників та 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.
“Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком “Резерв+” уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина”, — повідомив Лазуткін.
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