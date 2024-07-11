Союзники по НАТО закликали всі країни не надавати жодної військової допомоги Росії, особливо вказавши на роль Китаю. Зі свого боку КНР відкидає будь-які звинувачення й стверджує, що не постачає зброю сторонам військового конфлікту, а також “суворо контролює” експорт товарів подвійного призначення.

Про це пише Bloomberg.

У підсумковій декларації НАТО попередив Пекін, що підтримка Росії не залишиться без негативного впливу на його інтереси і репутацію.

“Ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги агресії Росії. Ми засуджуємо всіх тих, хто сприяє і тим самим подовжує російську війну в Україні”, — йдеться в декларації саміту НАТО, ухваленій у середу, 10 липня, у Вашингтоні.

Союзники визнали, що Китай став “вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України, завдяки своєму так званому партнерству “без обмежень” і широкомасштабній підтримці російської оборонно-промислової бази”.

“Це збільшує загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і євроатлантичної безпеки. Ми закликаємо КНР як постійного члена Ради Безпеки ООН, що несе особливу відповідальність за дотримання цілей і принципів Статуту ООН, припинити всю матеріальну і політичну підтримку військових зусиль Росії. Це охоплює передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти озброєння, обладнання та сировина, які служать сировиною для російського оборонного сектора. КНР не може допустити найбільшу війну в Європі в новітній історії без негативного впливу на її інтереси та репутацію”, — зазначається у тексті комюніке.

Своєю чергою, речник посольства Китаю Лю Пенгю заявив, що “звичайна торгівля Пекіна з Росією здійснюється невимушено”, додавши, що “Китай не постачає зброю сторонам конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення”.

“Поштовх з боку НАТО свідчить про зростаючий консенсус між США та їхніми партнерами щодо того, що Пекін представляє загрозу не лише в Азії, а й для європейської безпеки через свою підтримку Росії”, — зауважує видання.