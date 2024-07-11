Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 11 липня, зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді. Цей візит, ймовірно, посилить занепокоєння, що угорський лідер працює як посередник між Путіним і Трампом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Зазначається, що після завершення саміту НАТО у Вашингтоні очільник угорського уряду відвідає маєток Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа.

За інформацією видання, Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією.

Співрозмовник Bloomberg описав візит Віктора Орбана у Флориду до майбутнього кандидата в президенти США від республіканців як більш неформальну зустріч.

Як відомо, Дональд Трамп пообіцяв у разі перемоги на виборах домогтись “припинення війни” в Україні ще до вступу на посаду в січні 2025 року, а ще раніше – говорив, що в нього на це підуть “24 години”.

Відомо, що цього тижня Орбан також відвідав президента Сі Цзіньпіна в Китаї після поїздки до Азербайджану на початку цього місяця.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін зустрілися у Кремлі 5 липня. У ході зустрічі політики висловили свої думки про мирний процес в Україні.