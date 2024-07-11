Про це сказав віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Польському радіо.
Глава Міноборони пояснив, що Україна вже давно просить, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО. Однак “Польща не ухвалюватиме жодних рішень щодо цього питання самостійно і що це має бути рішення всього НАТО”.
Наразі, за словами польського міністра, такої згоди в НАТО немає, до того ж позиція Білого дому, відображає бажання уникнути ескалації конфлікту.
“Звичайно, існують й інші процедури стосовно ракет на території Республіки Польща. Далі це наше рішення”, — додав він.
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