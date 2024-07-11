Польща не задовольнить вимогу Києва збивати російські ракети, що летять у бік західної України. Для цього потрібно отримати відповідний дозвіл НАТО.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Польському радіо.

Глава Міноборони пояснив, що Україна вже давно просить, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО. Однак “Польща не ухвалюватиме жодних рішень щодо цього питання самостійно і що це має бути рішення всього НАТО”.

Наразі, за словами польського міністра, такої згоди в НАТО немає, до того ж позиція Білого дому, відображає бажання уникнути ескалації конфлікту.

“Звичайно, існують й інші процедури стосовно ракет на території Республіки Польща. Далі це наше рішення”, — додав він.