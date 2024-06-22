Ще один російський агент, який діяв у Харкові на початку повномасштабного вторгнення Росії, отримав реальний вирок суду. Зловмисник проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент. Чоловік регулярно обходив територію міста Харків, де приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Отримані відомості агент месенджером передавав «зв’язковому» – спецпризначенцю загону швидкого реагування росгвардії «Рись», який співпрацював з російською ФСБ.

«Розвіддані потрібні були окупантам для здійснення масованих ударів по Харкову із використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч», – наголошують в СБУ.

Зазначається, що під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів, понад 400 набоїв до пістолетів, а також копію його російського паспорта, виданого у 2018 році.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів). Фігуранту призначено 15 років тюрми.