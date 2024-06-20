Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував нові ракетно-дронові удари РФ по прифронтовому Запоріжжю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними контррозвідки, цього разу агресор особливо цікавився місцевими базами паливно-мастильних матеріалів. Також ворог хотів отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свого агента – 47-річного безробітного жителя Запоріжжя.

Фігурант об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів.

Надалі він мав передати отримані відомості ФСБ у вигляді відміток на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.