Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що одним із підозрюваних виявився місцевий житель Запоріжжя, який має власний Telegram-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів.
За даними правоохоронців, чоловік для “розкручування” інформресурсу опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.
Також він оприлюднив там відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі. Крім цього, чоловік опублікував трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України.
Другим підозрюваним виявився мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Facebook. Потім він намагався поширити відеозйомку у місцевих каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.
Чоловікам загрожує до 8 років тюрми.
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