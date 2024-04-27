Повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.
Керівникам двох найбільших в Україні операторів державних лотерей було повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей згідно зі статтею 203-2 Кримінального кодексу України. ОГП здійснює процесуальне керівництво у цій справі.
В ході розслідування, підозрювані організували незаконну діяльність у галузі азартних ігор, не маючи необхідних дозвільних документів – ліцензії на такий вид діяльності. Вони встановили програмне забезпечення на контрольованих веб-ресурсах лотерей, адаптуючи його до сучасних технологічних тенденцій лотереї в Україні.
На сайтах онлайн-лотерей підозрювані у злочині почали проводити азартні ігри у казино, а також ігри як гра в кості, рулетка, прокручування барабанів, що зовнішньо нагадують процес розіграшу в гральному автоматі та інші подібні ігри. Подібна розробка надала можливість користувачам грати в азартні ігри онлайн.
“Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Вживаються заходи щодо визначення всіх причетних осіб до вчинення злочину та їх притягнення до кримінальної відповідальності”, – додає ОГП.
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