Керівників двох найбільших операторів державних лотерей в Україні підозрюють у здійсненні нелегальних азартних ігор.

Повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.

Керівникам двох найбільших в Україні операторів державних лотерей було повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей згідно зі статтею 203-2 Кримінального кодексу України. ОГП здійснює процесуальне керівництво у цій справі.

В ході розслідування, підозрювані організували незаконну діяльність у галузі азартних ігор, не маючи необхідних дозвільних документів – ліцензії на такий вид діяльності. Вони встановили програмне забезпечення на контрольованих веб-ресурсах лотерей, адаптуючи його до сучасних технологічних тенденцій лотереї в Україні.

На сайтах онлайн-лотерей підозрювані у злочині почали проводити азартні ігри у казино, а також ігри як гра в кості, рулетка, прокручування барабанів, що зовнішньо нагадують процес розіграшу в гральному автоматі та інші подібні ігри. Подібна розробка надала можливість користувачам грати в азартні ігри онлайн.

“Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Вживаються заходи щодо визначення всіх причетних осіб до вчинення злочину та їх притягнення до кримінальної відповідальності”, – додає ОГП.