Очільник Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що в 2024 році держава може розраховувати на 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги.

Про це він сказав під час брифінгу 25 квітня.

Пишний розповів, що у березні від партнерів надійшло близько 9 мільярдів доларів. Таким чином, за його словами, вдалося наростити міжнародні резерви до майже 44 мільярдів доларів.

Також, як повідомив голова НБУ, протягом останніх днів Україна отримала позитивні новини зі США щодо схвалення пакета військової та фінансової допомоги. Також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 мільярда євро.

“Враховуючи це, Україна може розраховувати на 38 мільярдів доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року”, — сказав Пишний.

Він зазначив, що разом із тим триває реалізація заходів з посилення спроможності України до самозабезпечення й уряд зміцнює власну ресурсну базу та нарощує залучення на внутрішньому ринку.

Очільник НБУ додав, що зі свого боку центральний банк удосконалює заходи валютного контролю. За його словами, разом з налагодженням ритмічності зовнішньої допомоги це дасть змогу профінансувати заплановані видатки бюджету та підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.