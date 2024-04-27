Андрій Пишний, голова Національного банку України, повідомив, що регулятор передав до державного бюджету 38,64 мільярда гривень своїх прибутків.

Про це повідомив Андрій Пишний, голова Національного банку України на своїй сторінці в Facebook.

У 2023 році Національний банк передав до Державного бюджету України 38,64 млрд грн зі свого прибутку. Загалом, під час повномасштабної війни НБУ вже перерахував понад 129 млрд грн до бюджету.

В повідомленні зазначається, що Національний банк не має за мету отримання прибутку, його завдання полягає в забезпеченні цінової та фінансової стабільності. Макроекономічні показники минулого року чітко демонструють, як інфляція відчутно знизилася, банківська система стала стійкою, прибутковою та функціональною, міжнародні резерви достатні, а ситуація на валютному ринку під контролем.

“Після забезпечення визначеного законом рівня загальних резервів ми направляємо прибуток до Держбюджету. Під час війни це набуває особливої ваги, бо наразі ці кошти – частина бюджету оборони країни. Заповнити його надзвичайно складно, а тому значення кожного внутрішнього ресурсу зростає в рази”, – коментує Пишний.

Також він додав, що цей внесок НБУ ще на крок наблизить нашу країну до Перемоги, а над розвитком економіки та повноцінним її відновленням НБУ вже працює.